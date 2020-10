Ein Transfer-Hammer bahnt sich an. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der ehemalige BVB-Profi Mario Götze vor einem Wechsel zum niederländischen Top-Klub PSV Eindhoven.

Wie die Sportbild und die niederländische Zeitung Eindhovens Dagblad berichtet, absolviert der 28-Jährige derzeit den Medizincheck. Bereits am frühen Abend tauchten erste Bilder des WM-Helden von 2014 auf, die ihn in Eindhoven zeigen sollen. Es heißt, dass Götze bei PSV einen Zweijahres-Vertrag unterschreiben soll. In Eindhoven würde er auf den deutschen Trainer Roger Schmidt treffen.

Ex-Dortmunder Mario Götze war zuletzt ohne Verein

Seit seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund Ende Juni war Götze zuletzt ohne Klub. Als vereinsloser Profi kann er daher auch nach Ende des Transferfensters in der Bundesliga noch wechseln. Viel Zeit bei der Vereinssuche wollte sich der Offensivspieler trotzdem nicht lassen, denn noch am heutigen Dienstag müssen alle Teilnehmer des Europapokals ihre Spieler-Meldelisten an die Uefa übermitteln.

Heißt: Kommt er nicht noch heute bei einem Klub unter, könnte er für seinen neuen Arbeitgeber nicht im europäischen Wettbewerb auflaufen. Bei PSV Eindhoven wäre es nun die Europa League.

Erste Karriere-Station im Ausland

Für Götze wäre Eindhoven die erste Karriere-Station außerhalb der Bundesliga. Bislang spielte er im Profibereich ausschließlich für den BVB und den FC Bayern. In 231 Spielen in Deutschlands höchster Spielklasse gelangen ihm 57 Tore und 61 Vorlagen. Für die Nationalmannschaft lief er 63-mal auf (17 Tore), zuletzt wurde er von Bundestrainer Joachim Löw Ende 2017 berufen. (fs)