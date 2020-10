29-Mann-Kader: Löw holt Dahoud und Hofmann - Kroos dabei

Berlin. Mit den Neulingen Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund und Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach sowie insgesamt 29 Spielern geht Joachim Löw den kommenden Länderspiel-Dreierpack an.

Wie angekündigt kehren die zuletzt geschonten Bayern um Kapitän Manuel Neuer sowie die Leipziger Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann zurück.

Der Bundestrainer nominierte vor den Partien gegen die Türkei, in der Ukraine und gegen die Schweiz zudem nach längerer Pause wieder Nadiem Amiri (Leverkusen), Benjamin Henrichs (Leipzig) und Niklas Stark (Hertha BSC). Auch der angeschlagene Toni Kroos (Real Madrid) ist vorerst im Kader. Der Ex-Weltmeister ist wie einige andere Spieler noch nicht für das Testspiel am 7 Oktober gegen die Türkei vorgesehen.

Nicht dabei sind wegen Verletzungen Torwart Marc-André ter Stegen (Barcelona), Leroy Sané (FC Bayern), Thilo Kehrer (Paris) und Ilkay Gündogan (Manchester City). Der Mittelfeldspieler soll sich nach einer Infektion mit dem Coronavirus bei seinem Club weiter auskurieren, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Das Testspiel gegen die Türkei will Löw mit einer separaten Mannschaft angehen. "Wir lassen die Spieler in zwei Etappen anreisen und planen im Grunde mit zwei unterschiedlichen Aufgeboten", erklärte der Bundestrainer. Alle Spieler des FC Bayern und von RB Leipzig sowie Toni Kroos von Real Madrid werden erst am Dienstag in Köln anreisen und dann Mittwoch trainieren. "Mit ihnen plane ich nicht für das Spiel gegen die Türkei", sagte Löw.

Im Anschluss an das Testspiel will der 60-Jährige dann entscheiden, wer die Reise zum Spiel gegen die Ukraine ins Corona-Risikogebiet Kiew mit antreten wird. "Das Reglement sieht für die UEFA-Spiele ja ohnehin maximal 23 Spieler vor", bemerkte Löw auf der DFB-Homepage: "Und was die Pandemie angeht, werden wir wieder penibel sämtliche Maßnahmen ergreifen, um das Risiko, sich zu infizieren, so gering wie möglich zu halten."

Löw will die Belastung für jeden Spieler dosieren. "Es wird im Rahmen dieses intensiven Zeitraums bei der Nationalmannschaft für jeden Phasen der Anspannung, aber auch der Entspannung geben. Deshalb haben wir einen erweiterten Kader berufen, der uns genügend Optionen für die drei Spiele gibt", sagte der DFB-Chefcoach. In der Nations League tritt die Nationalelf nach der Partie am 10. Oktober in der Ukraine drei Tage später in Köln noch gegen die Schweiz an. "Mit Blick auf die individuelle Belastungssteuerung der Spieler ist das eine Herausforderung", erklärte Löw.

Das deutsche Nationalteam trifft zunächst in Köln auf die Türkei. Anschließend stehen jeweils drei Tage später die Partien in der Nations League zunächst in Kiew gegen die Ukraine und wiederum in Köln gegen die Schweiz an. In dem Wettbewerb ist die DFB-Elf noch ohne Sieg.

