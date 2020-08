Fortuna Düsseldorf: Vorbereitung durch Quarantäne unklar

Für den Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf hat die behördlich angeordnete Quarantäne durch zwei Corona-Fälle weitreichende Folgen für die Saisonvorbereitung.

Das Gesundheitsamt ordnete am Freitag für die gesamte Mannschaft sowie das Trainer- und Funktionsteam bis auf Weiteres häusliche Quarantäne an, nachdem zwei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Dies wurde laut Club-Mitteilung von Fortunas Mannschaftsarzt und Hygienebeauftragtem Ulf Blecker am späten Freitagabend bekanntgegeben.

Die Tests waren am Freitagmorgen durchgeführt worden. Das Ergebnis erhielt der Bundesliga-Absteiger nach dem Vorbereitungsspiel gegen den TSV Meerbusch (5:0). Die positiv getesteten Spieler seien umgehend vom restlichen Team isoliert worden, hieß es in der Mitteilung. Beide hatten am Mannschaftstraining und am Testspiel in Meerbusch teilgenommen. Der Verein teilte am Samstagmittag auf dpa-Anfrage mit, dass es noch keine neuen Entwicklungen gebe. Man erwarte zeitnah weitere Instruktionen vom Gesundheitsamt, hieß es weiter. Dann werde entschieden, wann und in welcher Form die Vorbereitung auf die anstehende Saison in der 2. Bundesliga fortgesetzt wird.

Es ist davon auszugehen, dass das Team von Trainer Uwe Rösler wahrscheinlich nicht zum nächsten Testspiel am Dienstag gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden antreten kann. Auch der Test gegen den Ligakonkurrenten VfL Bochum am Samstag ist fraglich, ebenso wie das vorgesehene Trainingslager in den Niederlanden ab dem 25. August. Bereits das traditionelle Auftakttrainingslager in Maria Alm hatte die Fortuna Anfang Juli wegen der Pandemie abgesagt.

Die häusliche Quarantäne der Mannschaft und des Funktionsteams muss nicht zwingend 14 Tage dauern wie in der Phase während des Lockdowns, sollten die Nachtests für alle Beteiligten negative Ergebnisse haben. Trainer Rösler hatte mit seiner Mannschaft am Freitag die konditionelle Phase der Vorbereitung abgeschlossen. Es sollten nun schwerpunktmäßig Taktik, Spielformen und Standards einstudiert werden. Die Fortuna tritt zum Saisonstart am 18. September zum Traditionsduell beim Hamburger SV (18.30 Uhr) an.

