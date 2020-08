Leichtathletik: Deutsche Meisterschaft wird zu Hitzeschlacht

Die Rolle ist ungewohnt. Die Schnellste. Die Gejagte. Deutschlands Beste. Dass Lisa-Marie Kwayie in genau diese Rolle geschlüpft ist, ist kein Zufall. Immerhin hat die Berliner Sprinterin vor den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften auch ein ungewohnt großes Selbstbewusstsein an den Tag gelegt. „Es ist für mich eigentlich ziemlich untypisch, im Vorfeld zu sagen, dass ich den Titel holen will“, sagt die 23-Jährige. „Aber ich hatte dieses Jahr wirklich das Gefühl, es stimmt alles.“

Also hatte sich die Athletin der Neuköllner Sportfreunde am Sonnabend in Braunschweig mit folgendem Motto in den Startblock gehockt: „Komm, hol dir den Sieg. Komme, was wolle, es muss einfach klappen. Es läuft so gut, es geht gar nicht anders.“ Und genauso war es dann auch. 11,30 Sekunden, Platz eins – der erste nationale Titel über 100 Meter für Kwayie. Und das bei gefühlten 40 Grad auf der flimmernden blauen Bahn im Eintracht-Stadion.

Am Sonntag legte die Neuköllnerin einen dritten Platz über 200 Meter nach – mit 23,14 Sekunden und neuer Saisonbestleistung. Titelträgerin Jessica-Bianca Wessolly und Laura Müller konnte Kwayie nicht ganz Paroli bieten, weil am Ende die Beine schwer wurden.

Schon Ende Juli läuft die Berlinerin persönliche Bestzeit

Das und die Tatsache, dass die deutschen Sprint-Asse Gina Lückenkemper und Tatjana Pinto die nationalen Titelkämpfe ausließen, soll Kwayies Erfolg nicht schmälern. Zum einen, weil SCC-Athletin Lückenkemper bei ihrem ersten Wettkampf seit der Corona-Pause in Finnland vor wenigen Tagen gezeigt hat, dass sie nach einer kleinen Verletzung noch an ihrer Form arbeitet. Zum anderen war Kwayies Sieg kein Zufallsprodukt. „Wir hatten in der Corona-Zeit einfach viel mehr Zeit. Und die haben wir gut genutzt“, sagt sie.

11,19 Sekunden beim Meeting in Regensburg Ende Juli und damit persönliche Bestzeit waren der Lohn für monatelanges hartes Training mit ihrem Coach Frank Paul. Besonders am Start hat das Duo, das seit vielen Jahren zusammenarbeitet, gefeilt. „Mir sind die Starts heute sehr viel besser gelungen. Damit bin ich sehr zufrieden“, hatte Kwayie am Sonnabend bilanziert.

Doch wie für die meisten anderen Athleten war die Verlegung der Olympischen Spiele auch für die Studentin ein Schlag – Motivationsprobleme aber ganz offensichtlich nicht die Folge. „Es tut schon ein bisschen weh, dass es dieses Jahr keinen internationalen Höhepunkt gibt, aber ich kann die Form auch nächstes Jahr nochmal zeigen und es noch besser machen. Ich sehe das positiv“, sagt Kwayie. Vor allem, wenn der erste deutsche Meistertitel das Ergebnis der Corona-Pause ist.

Kwayies Entwicklungskurve zeigt seit zwei Jahren nach oben

Das Selbstvertrauen ist da, um den Angriff auf die Olympia-Norm zu starten. Um in der internationalen Weltspitze mitzumischen. „Das hilft fürs nächste Jahr, wo es darauf ankommt abzuliefern“, sagt die gebürtige Ghanaerin, die ihre Bestzeit für Tokio um vier Hundertstel auf 11,15 Sekunden schrauben muss.

Aber nicht nur die jüngsten Erfolge sind da vielversprechend, auch ein Blick auf Kwayies Entwicklung. 2018 lief die damals 21-Jährige über 100 Meter ins EM-Halbfinale, holte mit der Staffel Bronze in Berlin. Ein Jahr später reichte es bei der WM in Doha über 200 Meter sogar fürs Halbfinale über die kontinentalen Grenzen hinaus. Was nun, nach einem Jahr intensiven Trainings, möglich ist, hat Kwayie gezeigt – und ein Versprechen für die Zukunft abgeben.