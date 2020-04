"Etwas seltsam": Ceferin-Kritik an FIFA

Nyon Kritik an der FIFA, Lob für die Bundesliga und eine klare Warnung: UEFA-Chef Aleksander Ceferin zeigt in der Coronavirus-Pandemie mehrere Szenarien auf. Der Europapokal dieser Saison muss aus seiner Sicht in einem bestimmten Monat beendet sein.

Mit deutlichen Worten und Warnungen schwört UEFA-Chef Aleksander Ceferin den europäischen Fußball auf einen gemeinsamen Weg in der Coronavirus-Pandemie ein.

Die Champions League soll spätestens im August beendet sein, bei einem vorzeitigen Abbruch des Ligenbetriebs droht der Europapokal-Ausschluss, und im Dauer-Streit mit der FIFA gibt es die nächste Kritik.

Die Pläne zur Verteilung einer geplanten finanziellen Hilfe für Verbände, Vereine und Spieler in bislang unbekannter Höhe durch den Weltverband lehnt der Chef der Europäischen Fußball-Union ab. "Die Erklärung der FIFA dazu war, sie wollen es für die nutzen, die es dringend brauchen. Wir sollten dem zustimmen, so dass die FIFA-Administration dann entscheiden kann, wer wie viel Geld bekommt. Das ist nach meiner Auffassung und der von noch ein paar anderen Leuten etwas seltsam", sagte Ceferin im "Aktuellen Sportstudio", das am Samstag im ZDF ausgestrahlt wurde. Die FIFA hatte zuvor die Hilfsaktion angekündigt, ohne konkrete Summen und Details zu nennen.

Es könne niemand kontrollieren, an wen die Summen fließen, kritisierte Ceferin, der öffentlich bereits mehrfach in Opposition zu FIFA-Chef Gianni Infantino ging. "Es braucht doch strikte Regularien dafür, und man kann nicht einfach der FIFA-Administration überlassen, wer die meiste Hilfe braucht. Das ist doch zu einfach gedacht."

Mit einer Arbeitsgruppe auch unter Beteiligung der Konföderationen will die FIFA derzeit zudem die dringend benötigte Klarheit für Richtlinien auf dem Transfermarkt schaffen. So ist weiterhin ungeklärt, was mit Verträgen und Wechseln zum 30. Juni passiert, sollten die derzeit fast weltweit unterbrochenen Saisons über diesen Stichtag hinaus verlängert werden.

Dies ist auch ein Szenario für den Europapokal: Um die Sieger in Champions League und Europa League zu krönen, sieht Ceferin August als ultimative Frist. "Im September oder Oktober können wir das nicht mehr ausspielen", sagte der Slowene. Die UEFA betonte in einer Stellungnahme am Sonntag, dass derzeit geprüft werde, ob Spiele im Juli und August stattfinden könnten. Es gebe aber innerhalb dieser Monate kein konkretes Datum für das spätestmögliche Ende der Saison.

Dass nach Belgien weitere Ligen ihre Spielzeit eigenmächtig abbrechen, will Ceferin aber unbedingt verhindern. Dies sei "nicht der richtige Weg", betonte der 52-Jährige und warnte, dass mit einem solchen Schritt die Teilnahme am Europapokal der nächsten Saison riskiert werde. Der belgische Fußball versuchte am Wochenende, zu beschwichtigen: Verbandspräsident Mehdi Bayat habe Ceferin getroffen und mit ihm über alle Möglichkeiten beraten, teilte der nationale Verband am Samstag mit. Eine konstruktive Lösung sei in Sicht.

Die deutschen Clubs hoffen hingegen weiterhin auf einen Neustart. Ceferin bezeichnete das Vorhaben der Bundesliga, ab Mai wieder Spiele ohne Zuschauer austragen zu wollen, als richtig. "Jeder Weg ist der richtige, wenn die Gesundheit der Spieler im Vordergrund steht", sagte er. In der Corona-Krise sei es "definitiv eine Überlegung", die Regeln des Financial Fairplay der UEFA auch längerfristig zu lockern. "Wir müssen flexibel sein, viele Vereine sind in schweren Situationen", sagte er. "Wir setzen das jetzt erst einmal aus und schauen, wie die Saison zu Ende geht."