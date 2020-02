Düsseldorfs Valon Berisha (hinten) und Dodi Lukebakio von Berlin versuchen an den Ball zu kommen.

Hertha sendet Lebenszeichen: Remis in Düsseldorf

Düsseldorf. Hertha BSC hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ein Lebenszeichen gesendet und nach 0:3-Rückstand bei Fortuna Düsseldorf überraschend noch einen Punkt erobert.

Die nach dem 0:5 gegen den 1. FC Köln radikal umgebauten Berliner erkämpften am Freitagabend beim direkten Konkurrenten ein 3:3 (0:3) und sind jetzt sechs Punkte vom Relegationsplatz 16 entfernt. Für die Gastgeber trafen in der spannenden Partie Kenan Karaman (6. und 45.+1 Minute) und Erik Thommy (10.), dem in der 64. Minute ein Eigentor unterlief. Matheus Cunha (67.) und Krzysztof Piatek (75./Foulelfmeter) sorgten vor 31 632 Zuschauern noch für das verdiente Remis.

Düsseldorf bleibt durch das am Ende glückliche Remis auf Relegationsplatz 16. Hertha-Trainer Alexander Nouri nahm nach der desolaten Niederlage gegen Köln gleich sieben Änderungen in seiner Startelf vor.