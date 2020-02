Düsseldorf. Der VfB Stuttgart ist wieder auf den zweiten Rang der 2. Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Der Aufstiegsfavorit kam dank des späten Ausgleichtores von Mario Gomez zu einem 1:1 beim FC St. Pauli und zog damit am Hamburger SV vorbei. Der HSV tritt zum Abschluss des 20. Spieltages am Montagabend beim VfL Bochum an. Hannover 96 kam im Kellerduell gegen den SV Wehen Wiesbaden nicht über ein 2:2 hinaus. Tief im Abstiegskampf steckt der Karlsruher SC nach einem 0:2 gegen Holstein Kiel.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder