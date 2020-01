Paderborn siegt in Freiburg, Trainer ist trotzdem sauer

Steffen Baumgart biss sich kurz auf die Zunge, dann sprudelte die Tirade aber doch aus ihm raus. „Langsam gehen sie mir auf den Sack“, schimpfte der Trainer des SC Paderborn - der nach dem überraschenden Sieg im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga ganz andere Emotionen zeigte, als von ihm erwartet wurden: „Wenn das respektlos war, verstehe ich die Welt nicht mehr.“

Mehrere gelbe Karten für Paderborn-Coach Baumgart

Was Baumgart im Anschluss an das 2:0 (0:0) beim SC Freiburg nicht verstand, war die Entscheidung von Christian Dingert. Der Schiedsrichter aus Lebecksmühle zeigte dem aufbrausenden Coach, bei dem von Freude über den wichtigen Dreier in Unterzahl nicht viel zu sehen war, wegen Meckerns die dritte Gelbe Karte während der laufenden Saison (79.). Bei einer weiteren Verwarnung ist Baumgart für eine Partie gesperrt - und selbst der 48-Jährige geht davon aus, dass es soweit kommen wird.

„Ich kann allen versprechen, dass ich nicht die Schnauze halten werde, wenn ich bei den Schiedsrichtern fehlerhaftes Verhaltene sehe“, polterte Baumgart, der sich über zu viele und zu frühe Verwarnungen für seine Schützlinge beschwerte. Ihm selbst drohen zudem horrende „Strafzahlungen“: „Wenn ich gesperrt werde, muss ich einige Essen zahlen - denn es laufen viele Wetten darauf, dass ich der erste Trainer sein werde.“

Spieler nehmen Situation von Baumgart mit Humor

Während Baumgart sichtlich angefressen war, machten sich die gut gelaunten Profis einen Spaß aus der Bredouille ihres Trainers. „Er muss auf jeden Fall zahlen - und zwar viel“, scherzte Torschütze Abdelhamid Sabiri, der mit seinen verwandelten Foulelfmeter (84.) für die Entscheidung gesorgt hatte, beim Blick auf die interne Strafe für Baumgart: „Und die vierte Gelbe Karte kriegt er bestimmt noch hin.“

Auch Christopher Antwi-Adjei, der den Aufsteiger vor 23.500 Zuschauern mit seinem ersten Bundesligator auf die Siegerstraße gebracht hatte (48.), nahm Baumgart aufs Korn. „Ich denke eigentlich, dass er mir einen ausgeben könnte. Aber bei so vielen Gelben Karten wird er sich das wohl nicht leisten können“, sagte der 25-Jährige mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Paderborn spielte ab der 59. Minute in Unterzahl

Bei den Ostwestfalen, die sich selbst durch die Gelb-Rote Karte für Jamilu Collins wegen wiederholten Foulspiels (59.) nicht aus dem Tritt bringen ließen, blühte aber nicht nur der Flachs. Der verdiente Erfolg machte allen Beteiligten sichtlich Mut. Vor allem die Spieler glauben weiter an die Chance auf den Klassenerhalt. Sie sehen sich im Gegensatz zu vielen Experten nicht als designierte Absteiger.

„Der Sieg tut uns sehr gut und ist in dieser Phase enorm wichtig“, sagte Sabiri: „Wir wollen so weitermachen. Wir wissen, was wir können. Wir haben vor keinem Gegner Angst.“ Ähnlich äußerte sich Antwi-Adjei: „Wir werden den Kampf gegen Abstieg annehmen. Auch in der nächsten Partie gegen Wolfsburg spielen wir auf Sieg.“ SID