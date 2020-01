Titelverteidiger Djokovic im Viertelfinale - Gauff raus

Melbourne. In seinem 50. Grand-Slam-Achtelfinale hat der serbische Tennis-Weltranglisten-Zweite Novak Djokovic den Argentinier Diego Schwartzman souverän besiegt.

Der Titelverteidiger setzte sich in Melbourne in drei Sätzen 6:3, 6:4, 6:4 durch und zog damit ins Viertelfinale der Australian Open ein. Djokovic trifft in der Runde der besten Acht auf den früheren Wimbledon-Finalisten Milos Raonic aus Kanada.

In der ersten Runde hatte Djokovic den Sauerländer Jan-Lennard Struff besiegt. Falls er zum achten Mal den Titel holt und der Spanier Rafael Nadal vor dem Halbfinale ausscheidet, wird Djokovic wieder die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste.

Auch die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova ist nach einem Satzverlust ins Viertelfinale der Australian Open eingezogen. Die tschechische Tennisspielerin gewann 6:7 (4:7), 6:3, 6:2 gegen die Griechin Maria Sakkari. Im vergangenen Jahr hatte die Weltranglisten-Achte Kvitova im Endspiel gegen die Japanerin Naomi Osaka verloren, die diesmal bereits ausgeschieden ist.

Die Erfolgsserie von Tennis-Teenager Cori Gauff ist dagegen im Achtelfinale zu Ende gegangen. Die 15 Jahre alte Amerikanerin verlor gegen ihre sechs Jahre ältere Landsfrau Sofia Kenin 7:6 (7:5), 3:6, 0:6. Kenin ist in Melbourne an Position 14 gesetzt. Gauff hatte zuvor bei ihrem Australian-Open-Debüt mit ihrem Sieg über die japanische Titelverteidigerin Naomi Osaka überrascht.

Die jüngste Teilnehmerin des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres gilt als Ausnahmetalent und hatte erstmals im vergangenen Sommer mit dem Achtelfinal-Einzug in Wimbledon für Furore gesorgt. Auf ihr erstes Grand-Slam-Viertelfinale muss die Weltranglisten-67. Gauff nun noch warten.