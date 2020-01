Islanders-Goalie Thomas Greiss (M) kam im New Yorker Derby gegen die Rangers auf 40 Paraden.

Greiss mit starker Leistung im "Battle of New York"

New York. Die deutschen Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl und Thomas Greiss haben in der nordamerikanischen Profiliga mit den New York Islanders nach einer kleinen Misserfolgsserie einen Sieg erzielt.

Nach drei Niederlagen nacheinander setzten sie sich im New Yorker Derby mit 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) bei den Rangers durch. Innerhalb von neun Tagen kam es zum dritten Mal zum sogenannten "Battle of New York", erstmalig gingen die Islanders mit einem Erfolg vom Eis.

Während Kühnhackl in knapp sieben Minuten Eiszeit einen Schuss auf das Tor abgab, spielte der 33 Jahre alte Greiss groß auf: Der Schlussmann kam auf 40 Paraden und hielt den Sieg für den Vierten der Eastern Conference fest. Mann des Abends war Josh Bailey, der zwei Treffer vorbereitete und ein Tor selbst erzielte.

Dominik Kahun setzte bei der 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)-Niederlage der Pittsburgh Penguins bei den Philadelphia Flyers aufgrund einer Gehirnerschütterung aus. Da das All-Star-Wochenende ansteht, kann das deutsche Trio nun erst einmal eine Pause einlegen.