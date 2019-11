London. Die britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden wird Trikot-Sponsor beim Londoner Fußballverein West Ham United. Das gaben die Rocker und der Tabellen-17. der Premier League bekannt. Das Bandlogo von Iron Maiden wird auf einem ab Dienstag erhältlichen Heimtrikot zu sehen sein, das der Verein unter dem Motto "Die With Your Boots On" - benannt nach dem gleichnamigen Song von Iron Maiden - herausbringt. Ob die Fußballspieler das Spezialtrikot auch selbst tragen werden, ist noch nicht bekannt.

