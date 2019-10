Rooneys US-Gastspiel nach Playoff-Aus vorbei

Berlin. Für Englands früheren Fußball-Nationalstürmer und Rekordtorschützen Wayne Rooney ist das Gastspiel in der US-Profiliga nach eineinhalb Jahren mit dem schnellen Aus in den Playoffs beendet.

Der 33-Jährige von D.C. United aus Washington musste sich zum Auftakt der Meisterschaftsendrunde Toronto FC nach Verlängerung mit 1:5 (1:1, 0:1) geschlagen geben. Bereits vorher stand fest, dass Rooney nach dem Saisonende die Major League Soccer (MLS) verlässt und ab Januar als Spielertrainer zum Zweitligisten Derby County zurück in seine Heimat geht.

Der deutsche Profi Julian Gressel steht dagegen mit Atlanta United im Viertelfinale. Der Titelverteidiger setzte sich gegen New England Revolution mit 1:0 (0:0) durch. Siegtorschütze war Franco Escobar (70.). Halbfinal-Gegner in der Eastern Conference ist am Donnerstag Philadelphia Union oder New York Red Bulls.