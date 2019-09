Bayern vorerst Tabellenführer – Hertha gewinnt Kellerduell

Der FC Bayern München hat zumindest vorerst die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Der Rekordmeister gewann am Sonnabend zum Wiesn-Auftakt gegen Aufsteiger 1. FC Köln mit 4:0 (1:0). Der abgelöste Spitzenreiter RB Leipzig kann am Abend (18.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen aber wieder vorbeiziehen. Der SC Freiburg verpasste beim Abschied von Präsident Fitz Keller den Sprung an die Spitze durch ein 1:1 (1:1) gegen den FC Augsburg.

Im Kellerduell feierte Hertha BSC den ersten Saisonsieg durch ein 2:1 (1:0) gegen den SC Paderborn, der damit als einziges Team der Liga noch nicht gewonnen hat. Bayer Leverkusen gewann 2:0 (2:0) gegen Union Berlin und leistete Wiedergutmachung für das bittere 1:2 unter der Woche in der Champions League gegen Lok Moskau.

FC Bayern München – 1. FC Köln 4:0

Bayern München kann sich weiter auf Robert Lewandowski verlassen. Der deutsche Rekordmeister ist dank zweier Treffer seines Torjägers zum Wiesn-Auftakt zumindest für drei Stunden an die Bundesligaspitze gestürmt. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewann trotz einer weitgehend glanzlosen Vorstellung gegen den Aufsteiger 1. FC Köln 4:0 (1:0).

Die Spieler von Bayern München jubeln mit Torschütze Robert Lewandowski (l.) über die 1:0-Führung gegen Union Berlin. Foto: dpa

Die Bayern erwischten vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz-Arena einen Start nach Maß und gingen durch Lewandowski bereits in der 3. Minute in Führung. In der 48. Minute seines 250. Pflichtspiels für die Bayern legte der 31-Jährige nach. Für den Polen waren es bereits die Saisontreffer acht und neun. Erst als zweiter Bayern-Spieler nach Carsten Jancker (2000/01) traf Lewandowski damit an den ersten fünf Saisonspielen.

Das 3:0 besorgte Philippe Coutinho per Foulelfmeter (62.), der nach Videobeweis wiederholt wurde. Für den 27 Jahre alten Brasilianer war es das Premierentor. Coutinho war von Kingsley Ehizibue gefoult worden, der dafür Rot sah (59.). Auf Pass der Barcelona-Leihgabe erhöhte Ivan Perisic auf 4:0 (73.). Für die Kölner war es bereits die vierte Niederlage bei nur einem Sieg. Der geplante Oktoberfest-Besuch im Anschluss dürfte dem FC nicht allzu viel Freude bereiten, auch wenn sich der FC in der ersten Hälfte tapfer wehrte.

SC Freiburg – FC Augsburg 1:1

Der Augsburger Ohis Felix Uduokhai (l.) und Nils Petersen vom SC Freiburg gehen zum Ball. Foto: dpa

Das Überraschungsteam des SC Freiburg hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Breisgauer kamen am 5. Spieltag trotz Führung nicht über ein 1:1 (1:1) gegen den FC Augsburg hinaus. Ausgerechnet der Ex-Freiburger Florian Niederlechner machte den alten Teamkollegen mit seinem Tor (39.) einen Strich durch die Rechnung. Lucas Höler (24.) war vor 23.800 Zuschauer im Schwarzwaldstadion für den Sport-Club erfolgreich.

Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin 2:0

Leverkusens Lucas Alario (2. v. r.) bejubelt sein Tor zum 2:0 gegen den FC Köln mit Wendell und Kevin Volland. Foto: dpa

Bayer Leverkusen hat sich den jüngsten Bundesliga- und Champions-League-Frust ein wenig von der Seele geschossen: Gegen Aufsteiger Union Berlin gelang ein 2:0 (2:0) und damit ein Befreiungsschlag, nachdem es vor drei Tagen eine 1:2-Pleite in der Königsklasse gegen Lokomotive Moskau und vor Wochenfrist eine 0:4-Packung bei Borussia Dortmund gegeben hatte.

Kevin Volland (20.) und der Argentinier Lucas Alario (25.) stellten jeweils mit Fernschüssen die Weichen auf Sieg. Zuvor war ein Treffer von Alario (16.) wegen einer nachträglich erkannten Abseitsstellung von Volland nach Videobeweis nicht gegeben worden.

In der 66. Minute sah der fünf Minuten zuvor eingewechselte Berliner Sebastian Polter wegen groben Foulspiels an Julian Baumgartlinger nach Videobeweis die Rote Karte; er war zuvor von Schiedsrichter Robert Hartmann (Wangen) nur verwarnt worden. Komplett überzeugen konnte die Werkself vor 27.430 Zuschauern aber nicht.

Hertha BSC – SC Paderborn 2:1

Ante Covic pustete tief durch, dann klatschte der über seinen ersten Bundesliga-Sieg sichtlich erleichterte Trainer von Hertha BSC mit seinen Mannen reihum ab: Durch das 2:1 (1:0) gegen den SC Paderborn sind die Berliner zumindest die Rote Laterne an den wacker kämpfenden Aufsteiger aus Ostwestfalen losgeworden – spielerisch war Herthas Leistung aber über weite Strecken recht dürftig.

„Der Sieg fühlt sich gut an. Die Mannschaft hat keinen Leckerbissen ausgepackt, aber heute ging es um das Ergebnis“, sagte Covic bei Sky: „Wir haben uns zuletzt für gute Spiele nichts kaufen können. Dass wir mit einem Punkt im Rücken nicht unbedingt mit Selbstvertrauen glänzen können, ist ja klar.“

Marius Wolf jubelt nach seinem Tor zum 2:0 für Hertha BSC gegen den SC Paderborn. Foto: dpa

Vor 43.588 Zuschauern erzielten Javairo Dilrosun (10.) und Neuzugang Marius Wolf (52.) die Tore für die Alte Dame. Ben Zolinski (52.) verkürzte für Paderborn. Vladimir Darida (69.) und Davie Selke (75.) erzielten zwei Abseitstore für die Berliner. In der Schlussphase musste Covic noch einmal mächtig zittern. „Die Jungs wollen nicht, dass der Trainer alt wird“, sagte der 44-Jährige.

Paderborns Trainer Steffen Baumgart war nach Schlusspfiff reichlich geknickt. „Fußball wird durch Tore entschieden, Hertha hat zwei gemacht. Wir hatten gute Möglichkeiten und haben ein gutes Spiel gemacht, aber wir belohnen uns nicht“, sagte Baumgart: „Irgendwo stoßen wir an unsere Grenzen.“

FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05 2:1

Mit dem dritten Sieg in Folge hat Schalke 04 den Aufschwung unter seinem neuen Trainer David Wagner am Freitag fortgesetzt. Der Beinahe-Absteiger der Vorsaison bezwang den FSV Mainz 05 nach erneut starker Leistung zwar mit 2:1 (1:0). Um zumindest für eine Nacht erstmals seit April 2010 auf Platz eins zu klettern, fehlten allerdings zwei Tore.

„Ich habe alles verändert und habe mehr Fokus. Das zahlt sich jetzt aus, ich bin sehr glücklich für das Team“, sagte Amine Harit bei DAZN, Er traf mit einem Last-Minute-Tor (89.) zur Entscheidung für die Schalker. Mainz-Joker Karim Onisiwo war in der 74. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen. „Wir sind nicht so oft in die gefährliche Zone gekommen, haben aber ein gutes Spiel gemacht“, sagte der Österreicher.

U-21-Vizeeuropameister Suat Serdar brachte die Gelsenkirchener (36.) vor 58.687 Zuschauern in Führung, die mit zehn Punkten mit Spitzenreiter RB Leipzig gleichzogen. 10:2 Tore aus den letzten drei Spielen reichten aber nicht, um an den Sachsen vorbeizuziehen. Mainz steckt dagegen nach der vierten Niederlage im fünften Spiel vorerst im Tabellenkeller fest.