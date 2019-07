"Bild": Amiri-Wechsel nach Leverkusen nimmt Form an

Berlin Hoffenheims Mittelfeldspieler Nadiem Amiri soll sich nach "Bild"-Informationen mit Bayer Leverkusen auf einen Fünfjahresvertrag verständigt haben. Wie die Zeitung berichtete, soll es zwischen den beiden Fußball-Bundesligisten aber noch unterschiedliche Vorstellungen über die Ablöse für den U21-Nationalspieler geben. Demnach will der Werksclub für den 22-Jährigen angeblich weniger als zehn Millionen Euro zahlen. Amiris Vertrag in Hoffenheim läuft am Ende der kommenden Saison aus, danach wäre er ablösefrei.