Moraing bezwingt Kämpfer Kuhn bei den Sparkassen Open

Yannik Hanfmann ist erfolgreich in die Mission Titelverteidigung bei dem mit 69.280 Euro Preisgeld dotierten ATP-Challenger-Turnier im Braunschweiger Bürgerpark gestartet. Der Gewinner der Sparkassen Open 2018 siegte am Montag in seinem Erstrundenspiel gegen den Gießener Julian Lenz mit 7:5, 6:4....