Eintracht Braunschweig trennt sich von Besfort Kolgeci

Besfort Kolgeci wird vorerst nicht mehr für Eintracht Braunschweig auflaufen. Der bis zum 30. Juni 2020 laufende Vertrag wurde am Dienstag im beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, teilt der Verein mit. Kolgeci war in der Rückrunde der vergangenen Saison bereits an den TSV Havelse ausgeliehen. Sein neuer Verein ist Drittligaabsteiger Sportfreunde Lotte.