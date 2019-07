Hertha bis Schalke: Trainingsauftakt für fünf Bundesligisten

Zwei neue Trainer, hoch motivierte Neuzugänge und ehrgeizige Ziele - für fünf Fußball-Bundesligisten hat nach dem Urlaub die Saisonvorbereitung begonnen.

Zum Trainingsauftakt waren bei Schalke 04, Hertha BSC, Bayer Leverkusen, dem FC Augsburg und SC Freiburg lockere Einheiten angesagt. Ante Covic ist der neue Coach der Berliner Hertha, David Wagner tritt bei Schalke ebenfalls seine erste Station als Cheftrainer in der Bundesliga an.

Covic will mit attraktivem Offensiv-Fußball für neue Begeisterung sorgen. "Wir haben eine junge Mannschaft, deswegen will ich die jungen Leute von der Leine lassen", sagte der 43 Jahre alte Kroate bei seiner Vorstellung vor dem offiziellen Trainingsauftakt. Die Hauptstädter wollen in der Mitte August beginnenden Saison "ein unangenehmer Gegner sein", sagte der gebürtige Berliner und Nachfolger von Pal Dardai. Der einstige Mittelfeldspieler Covic war selbst bei Hertha, dem VfB Stuttgart und 1. FC Nürnberg aktiv. Diese Erfahrung wolle er einbringen, um nach Rang elf in der Vorsaison einen Aufschwung herbeizuführen.

Leverkusen ist ohne seine Nationalspieler, aber mit drei Neulingen in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Besonderes Augenmerk der Fans galt dem für 32 Millionen Euro aus Hoffenheim verpflichteten Leverkusener Rekordeinkauf Kerem Demirbay. Darüber hinaus waren auch die Zugänge Moussa Diaby von Paris Saint-Germain und Daley Sinkgraven von Ajax Amsterdam dabei. "Das hat bei diesem Wetter Spaß gemacht", sagte Trainer Peter Bosz nach der gut 60 Minuten langen Einheit mit insgesamt 18 Profis.

Augsburgs Trainer Martin Schmidt konnte beim ersten öffentlichen Training auch vier Neuzugänge auf dem Rasen begrüßen: Florian Niederlechner (SC Freiburg), Ruben Vargas (FC Luzern), Noah Sarenren Bazee (Hannover 96) und Iago (Internacional Porto Alegre). Der Däne Mads Pedersen hat nach der U21-EM wie andere Nationalspieler noch Urlaub. "Ich freue mich riesig, dass es wieder los geht. Es macht Spaß zu sehen, wie frisch und motiviert die Jungs aus dem Urlaub zurückgekommen sind", sagte Manager Stefan Reuter. Nicht dabei waren Caiuby und Marvin Friedrich. Bei beiden Profis laufen die Gespräche über ihren Abgang.

Freiburg startete mit 29 Spielern, darunter vier Neue. Neben Rückkehrer Jonathan Schmid (FC Augsburg) standen am Montag auch die beiden Südkoreaner Changhoon Kwon (FC Dijon), Wooyeong Jeong (FC Bayern II) und Luca Itter (VfL Wolfsburg) auf dem Platz. Nicht dabei waren der angeschlagene Torwart Alexander Schwolow und Lukas Kübler, der nach einem Knöchelbruch noch in der Reha ist. "Ich freue mich, dass Johnny wieder da ist, weil er viele Qualitäten hat, Tempo und jetzt auch viel Erfahrung", sagte Trainer Christian Streich über Schmid, der bereits von 2008 bis 2015 beim SC gespielt hat.