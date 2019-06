U21 feiert mit Poolparty ohne "Spaßbremse" Kuntz

Ihren perfekten Start in die EM feierten die deutschen U21-Fußballer um Tor-Debütant Marco Richter mit einer nächtlichen Poolparty.

Nationaltrainer Stefan Kuntz gab seinen Jungs nach dem überzeugenden 3:1 (1:0) gegen Dänemark das Go fürs nächtliche Bad - selbst mit ins kühle Nass springen wollte er aber nicht. "Meistens ist der Trainer die Spaßbremse dabei", sagte er schmunzelnd. "Bei den Temperaturen haben sie es verdient, dass man sie mal in Ruhe lässt." Der Sieg bedeutete für den DFB-Nachwuchs auch den ersten wichtigen Schritt in Richtung Titelverteidigung und Olympia-Qualifikation.

Vor allem einer hatte sich nach dem Auftakterfolg in Udine die Belohnung im Pool redlich verdient: Marco Richter vom FC Augsburg entschied die Partie mit seinem beiden Treffern (28./52. Minute). Das dritte Tor durch Luca Waldschmidt (65.) bereitete er vor. "Natürlich war ich sehr glücklich über die Tore. Ganz glauben konnte ich es auch nicht, es waren meine ersten EM-Spiele", sagte der 21-Jährige fast etwas schüchtern vor den vielen Mikrofonen.

Im fünften Länderspiel waren es die ersten Tore für Richter, der bis zur U20 in keiner DFB-Juniorenmannschaft gespielt hatte. "Marco hat sich diesen Startplatz verdient", lobte Kuntz seinen Matchwinner. "Er hat gezeigt, dass er in die erste Elf reingehört." Richter spielte für Hoffenheims Nadiem Amiri, der nach einer Verletzungspause noch nicht bei 100 Prozent ist. "Ich habe heute Morgen erfahren, dass ich spiele. Das war eine geile Überraschung", berichtete Richter.

Mit dem Auftritt des Augsburgers war Coach Kuntz rundum zufrieden, insgesamt war der EM-Auftakt des Titelverteidigers aber vor allem in der Anfangsphase noch ausbaufähig. "Man hat den Spielern angemerkt, dass die Frische für 90 Minuten noch nicht so vorhanden war", gab Kuntz zu. "Mit einem Sieg im Rücken läuft es sich jetzt leichter."

Mit seinen zwei Toren hat Richter den deutschen Nachwuchs-Fußballern zu einer optimalen Ausgangsposition im Kampf um den Halbfinal-Einzug verholfen. Am Donnerstag geht es im zweiten Vorrunden-Spiel gegen Serbien, das zum Auftakt 0:2 gegen Österreich verlor. Kapitän Jonathan Tah versprach: "Wir können alle noch eine Schippe drauflegen, das werden wir im nächsten Spiel machen."