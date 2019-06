Deutschlands Fußballerinen wollen Gruppensieg

Montpellier Die deutschen Fußballerinnen wollen die WM-Vorrunde in Frankreich als Gruppen-Erste abschließen. Dazu genügt dem bereits für das Achtelfinale qualifizierten Team von Martina Voss-Tecklenburg am Abend in Montpellier gegen den noch sieglosen WM-Debütanten Südafrika bereits ein Unentschieden. Trotzdem kündigte die Bundestrainerin an, dass die DFB-Elf auf Sieg spielen werde. Als Sieger der Gruppe B würde die deutsche Mannschaft in der ersten K.o.-Runde auf einen der vier besten Gruppendritten treffen und Titelverteidiger USA und Schweden zunächst aus dem Weg gehen.

