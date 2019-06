Paris Deutschland steht bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen im Achtelfinale. Dank eines 1:0-Sieges von China über Südafrika hat das Team bereits vor dem letzten Spieltag mindestens Rang zwei in der Gruppe B sicher. Zum Abschluss der Gruppe B ist Südafrika am Montag in Montpellier Gegner der deutschen Nationalelf. Spanien und China spielen zeitgleich in Le Havre.

