Valenciennes Die deutsche Fußball-Frauen stehen nach dem mühevollen zweiten Sieg bei der Weltmeisterschaft in Frankreich vor dem Einzug ins Achtelfinale. Das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg bezwang die Mannschaft Spaniens mit 1:0. Schützin des einzigen Treffers war Sara Däbritz in der 42. Minute. Das deutsche Team bestreitet sein letztes Gruppenspiel am Montag in Montpellier gegen Südafrika. Zeitgleich stehen sich in Le Havre China und Spanien gegenüber.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder