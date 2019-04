Perfekt: VfL Wolfsburg gibt Verpflichtung Kevin Mbabus bekannt

Es war nur noch eine Frage der Zeit - und die war am Donnerstagnachmittag gekommen: Da gab Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg die Verpflichtung des Schweizer Nationalspielers Kevin Mbabu von Young Boys Bern bekannt. Der Rechtsverteidiger unterschrieb einen Vier-Jahres-Vertrag bei den „Wölfen“.„Kevin Mbabu ist uns bei einer unserer Spielbeobachtungen sehr positiv aufgefallen und hat diesen ersten Eindruck dann in den späteren Gesprächen sehr schnell und nachhaltig bestätigt. Er überzeugt durch Robustheit und Tempo und ist ein Spieler, der sowohl als Fußballer als auch als Mensch gut zum VfL Wolfsburg passt“, sagte Jörg Schmadtke, Geschäftsführer Sport des VfL, zum Transfer des 1,84 Meter großen Profis, dessen Wurzeln in der Demokratischen Republik Kongo liegen.

„Bedingungen in Wolfsburg optimal“

Für geschätzte gut acht Millionen Euro wechselt der 24-Jährige in die Volkswagenstadt und wird hier künftig mit dem Brasilianer William um den Posten hinten rechts buhlen. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und das Abenteuer Bundesliga. Die Bedingungen in Wolfsburg sind optimal, um mich als Fußballer auf hohem Niveau noch weiter entwickeln zu können“, sagte Mbabu zu seinem Wechsel.

Trikotnummer 19 wieder vergeben

Der international erfahrene Profi hat 23 A-Länderspiele für die eidgenössische Nati absolviert, wurde 2017/18 und 2018/19 Schweizer Meister mit Bern und sammelte mit den Young Boys Champions-League-Erfahrung. Beim VfL bekommt er das Trikot mit der Nummer 19. Das trug zuletzt der 2015 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommene Junior Malanda, das seitdem nicht mehr vergeben worden war. „Ich kenne natürlich die Bedeutung der Nummer 19, die Junior Malanda getragen hat. Es ist eine große Ehre für mich, mit dieser Nummer spielen zu dürfe, und es ist für mich eine Selbstverständlichkeit und ein zusätzlicher Antrieb, alles dafür zu tun, ihr gerecht zu werden.“