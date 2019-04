Schröder verliert mit Oklahoma viertes Playoff-Spiel

Oklahoma City (dpa) – Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder in den Playoffs der nordamerikanischen NBA eine womöglich vorentscheidende Heimniederlage kassiert.

Die Thunder verloren das vierte Spiel ihrer Erstrundenserie gegen die Portland Trail Blazers 98:111 (46:50). In der Best-of-Seven-Serie steht es nun 1:3 aus Sicht der Thunder. Der 25-jährige Braunschweiger kam auf 17 Punkte. Bei den Gästen war Allstar C.J. McCollum mit 27 Punkten am erfolgreichsten.

Um das vorzeitige Playoff-Aus dennoch zu vermeiden, müsste Oklahoma City die nächsten drei Spiele in Folge gewinnen. Spiel fünf wird am Dienstag in Portland ausgetragen.

Die Golden State Warriors konnten sich derweil mit 113:105 (62:54) bei den Los Angeles Clippers durchsetzen. Kevin Durant (33 Punkte) und Klay Thompson (32 Punkte) waren beim Titelverteidiger die Topscorer. Golden State führt in der Best-of-Seven-Serie mit 3:1. Mit einem Heimsieg in Spiel fünf am Mittwoch könnten die Warriors das Ticket für die nächste Playoff-Runde lösen.

Kawhi Leonard und die Toronto Raptors stehen ebenfalls kurz vor dem Einzug ins Playoff-Viertelfinale. Die Kanadier gewannen Spiel vier gegen die Orlando Magic klar 107:85 (58:42) und konnten damit ihre Führung auf 3:1 ausbauen. Der 27-jährige Leonard überzeugte mit 34 Zählern. Spiel fünf ist für Dienstag in Toronto angesetzt.