Petkovic eröffnet Fed-Cup-Relegation gegen Ostapenko

Riga Andrea Petkovic trifft zum Auftakt des Fed-Cup-Relegationsspiels in Riga auf Ex-French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko. Im zweiten Einzel am Karfreitag muss Julia Görges gegen Diana Marcinkevica antreten. Das ergab die Auslosung in Riga.

Wer in der Weltgruppe der besten Damentennis-Nationen bleibt, entscheidet sich erst am Samstag. Dann muss Görges gegen Ostapenko spielen, Petkovic trifft auf Marcinkevica. Für das abschließende Doppel sind Mona Barthel und Anna-Lena Grönefeld sowie Ostapenko und Daniela Vismane nominiert. Das deutsche Team muss ohne die erkrankte Angelique Kerber antreten. Bei Lettland fehlt Spitzenspielerin Anastasija Sevastova. Änderungen für Samstag sind noch möglich.