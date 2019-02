Fed-Cup-Kapitän Gerlach: „Das Tolle sind die Emotionen“

Fed-Cup-Kapitän Jens Gerlach war am Montag in Braunschweig im Interview die Vorfreude anzumerken.

Der deutsche Fed-Cup-Kapitän war als Erster da, schon am Sonntag reiste Jens Gerlach nach Braunschweig an. Während er am Montag im Steigenberger Hotel auf das Eintrudeln seiner Tennis-Profis Andrea Petkovic, Tatjana Maria, Mona Barthel, Laura Siegemund und Anna-Lena Grönefeld wartete, sprach er mit Redakteurin Ute Berndt über das Erstrunden-Duell am Wochenende mit Weißrussland in der VW-Halle.

Herr Gerlach, was verbinden Sie mit Braunschweig?

Meine Schulzeit. Da habe ich Panini-Bilder gesammelt und erinnere mich an Ronnie Worm von Eintracht Braunschweig. Heute tun sich die Blau-Gelben ja leider schwer. In Sachen Tennis war ich einmal bei den Braunschweig Womens Open, 2015, da habe ich für den Schweizer Verband Jill Teichmann betreut, die ja dann das Turnier gewonnen hat. Ich habe also nur schöne Erinnerungen.

Im Vorjahr haben Sie mit einem Sieg in Weißrussland als Kapitän des deutschen Teams debütiert, dann im April das Halbfinale gegen Tschechien verloren. Gibt es jetzt große Wiedersehensfreude oder sehen Sie Ihre Spielerinnen sowieso das ganze Jahr?

Die Freunde im Vorfeld des Fed-Cups ist immer riesig, weil es so etwas Besonderes ist. Ich versuche natürlich, Kontakt zu den Mädels zu halten, war vor zwei Wochen bei den Australien Open, auch bei den US-Open. Für meinen Job ist es wichtig, mich auch mit den Heimtrainern auszutauschen, damit ich von ihnen Input bekomme, was für die Spielerinnen in der Fed-Cup-Woche gerade besonders wichtig ist. Dann probiere ich zusammen mit meinem Betreuungsteam das Training so zu strukturieren, dass am Ende der Woche alle fit und zufrieden sind.

Einzelsportler sind ja besonders motiviert, wenn sie mal als Team auftreten dürfen. Spüren Sie das bei Ihren Frauen auch?

Ja absolut, es ist für jede etwas Besonderes, Deutschland repräsentieren zu dürfen. Und es liegt an mir, in dieser Woche dafür zu sorgen, dass alles passt und die Mädels am Wochenende ihr Optimum rausholen.

Favorit sind aber die Weißrussinnen, oder? Alle Einzelspielerinnen stehen in der Weltrangliste höher als Ihre Beste, Tatjana Maria.

Weißrussland ist an Nummer drei gesetzt. Aber wir haben den Heimvorteil und der Fed-Cup hat seine eigenen Gesetze. Klar haben die eine Sabalenka, die es in die Top-10 geschafft hat, oder eine Azarenka. Aber wir müssen uns nicht verstecken. Unsere Mädels sind alle schon wahnsinnig erfahren, das könnte von Vorteil sein. Wir haben fünf Matches und müssen schauen, dass wir drei davon gewinnen.

Die Weißrussinnen haben 20-Jährige dabei, Sie schicken praktisch ein Ü-30-Team an den Start. In Angelique Kerber und Julia Görges haben schon zwei ältere Spielerinnen abgesagt. Gibt es keine guten deutschen Talente?

Die gibt es. Zum Beispiel Antonia Lottner, die vergangenes Jahr mitgespielt hat, oder Carina Witthöft. Aber nach solchen Absagen schaut man, wer in Frage kommt und wie die Mädels gerade spielen. Da steht die Leistung im Vordergrund. Und die Arrivierten bringen Leistung und wollen ja auch Fedcup spielen.

Trotzdem scheint hinter den 30-Jährigen ein Loch zu klaffen.

Wir würden uns natürlich wünschen, auch jüngere Spielerinnen zu haben, die in der Weltrangliste schon weiter oben stehen. Aber das ist eben nicht der Fall. Da muss man positiv bleiben und weiterarbeiten. Und man muss auch die Karriereverläufe betrachten. Wir hatten ja zwei Spielerinnen Jahrgang 94 mit großer Perspektive, die Verletzungspech hatten. Annika Beck hat ihre Karriere beendet, Anna-Lena Friedsam hat nach zwei Schulter-OPs gerade wieder angefangen.

Welchen Anteil hat ein Fed-Cup-Kapitän am Erfolg? Immerhin dürfen Sie ja richtig coachen.

Das sollten die Mädels beantworten. Erstmal tue ich im Vorfeld alles, um sie auf die Gegnerin einzustellen und einen Gameplan zu entwerfen. Wenn dann es nicht läuft wie erwartet, versuche ich ihn im Match anzupassen. Das Tolle am Fed-Cup ist ja, dass man mit auf der Bank sitzt, sich einbringen kann und voll emotional dabei ist, aufspringt, die Faust ballt. Das ist ein Riesenunterschied zum Einzelturnier. Die Emotionen kommen schon in der Woche und kochen hoch beim Einlaufen mit den Nationalhymnen.

Fehlt ihnen die tägliche Arbeit mit Spielerinnen?

Einzelcoach war ich lange. Jetzt habe ich eine Frau und ein Schulkind, da sind 40 Wochen auf der Tour kein Thema. Ich bin stolz, der deutsche Kapitän sein zu dürfen.

Was sagen Sie zur vielkritisierten Davis-Cup-Reform? So ein zentrales Endrunden-Turnier dürfte dem Fed-Cup auch bevorstehen, oder?

Es ist noch nicht entschieden, aber ich denke, dass die ITF die Wettbewerbe anpassen wird. Mir gefällt das jetzige Format mit vielen Heimspielen aus den beschriebenen Gründen am besten. Wir sehen ja an den ausverkauften Hallen beim Davis-Cup in Frankfurt und jetzt in Braunschweig, dass die Leute das gut annehmen und begeistert sind.

Es gab schon zwei Davis-Cup-Begegnungen in Braunschweig, die Deutschland beide gewonnen hat.

Na also, das ist doch ein gutes Omen.