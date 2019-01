Australian Open: Kerber erreicht zweite Runde - Görges raus

Angelique Kerber ist in Melbourne in die zweite Runde eingezogen.

Melbourne Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat sicher den Sprung in die zweite Runde der Australian Open schafft. Die Tennis-Weltranglisten-Zweite gewann 6:2, 6:2 gegen die Slowenin Polona Hercog.

Damit überstand die Melbourne-Siegerin von 2016 als erste deutsche Spielerin ihr Auftaktmatch und trifft nun auf die brasilianische Qualifikantin Beatriz Haddad Maia. Julia Görges war zuvor überraschend ausgeschieden. Die deutsche Nummer zwei verlor 6:2, 6:7 (5:7), 4:6 gegen die Amerikanerin Danielle Collins. Insgesamt hatten sich sechs deutsche Damen und sieben deutsche Herren qualifiziert.

"Das ist ein besonderer Platz für mich, alles hat hier begonnen", sagte Kerber in der Rod-Laver-Arena mit Blick auf ihren ersten von drei Grand-Slam-Titeln an gleicher Stelle und kündigte an: "Ich versuche, so weiterzuspielen wie im vorigen Jahr."

Drei Jahre nach ihrem Triumph an gleicher Stelle und dem letztjährigen Halbfinal-Einzug genügte Kerber eine solide Leistung für den Erfolg gegen Hercog. Die 27 Jahre alte Nummer 92 der Welt versuchte mit aggressivem Spiel, zu Punktgewinnen zu kommen. Allerdings unterliefen ihr dabei viele leichte Fehler, die Kerber in der einen oder anderen engen Situation halfen. Mit der Satzführung im Rücken holte sich Kerber im zweiten Durchgang ein schnelles Break und den 2:0-Vorsprung. Ein Doppelfehler von Hercog bescherte ihr das 4:1, nach 1:12 Stunden machte die 30-Jährige den fünften Erfolg im siebten Vergleich perfekt.