Vorletzter WM-Test für Deutschlands Handballer

Hannover Mit dem Testspiel gegen Tschechien biegt die deutsche Handball-Nationalmannschaft auf die Zielgerade der Vorbereitung auf die Heim-WM ein. In der Partie an diesem Freitag in Hannover will Bundestrainer Christian Prokop noch einmal allen 18 Spielern eine Einsatzchance geben, ehe er seinen endgültigen WM-Kader auf 16 Akteure reduziert. Die WM-Generalprobe bestreitet die DHB-Auswahl am Sonntag in Kiel gegen Argentinien. Auftaktgegner bei der Endrunde vom 10. bis 27. Januar in Deutschland und Dänemark ist am kommenden Donnerstag in Berlin Korea.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder