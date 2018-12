Unangenehme Bierdusche für Darts-Weltmeister

London Der zweimalige Darts-Weltmeister Michael van Gerwen ist bei der WM in London von einer unangenehmen Bierdusche erwischt worden. Vor seinem ersten Turniermatch gegen den Engländer Alan Tabern bekam der 29 Jahre alte Niederländer von einem Fan erst etwas auf seine rechte Schulter und kurz danach eine größere Ladung in sein Gesicht. Van Gerwen sollte gerade einlaufen, zog sich dann aber nochmal in die Katakomben zurück und wechselte sein grellgrünes T-Shirt. "Ich wusste nicht, wie ich auf diesen Vorfall reagieren soll, weil sowas wirklich noch nie passiert ist", sagte van Gerwen.

