Kießling spricht in Salzgitter: Ich wurde als Profi bedroht

Nur einmal habe er in seiner im Sommer abgelaufenen Zeit als Bundesliga-Fußballer bei Bayer Leverkusen die Hilfe von Psychologen gebraucht, berichtete Ex-Nationalstürmer Stefan Kießling im vollen Audimax der Ostfalia-Hochschule in Salzgitter-Calbecht. Das war nach seinem „Phantom-Tor“ 2013 in...