Löw versammelt DFB-Team in Leipzig

Leipzig Joachim Löw versammelt seinen Kader für die letzten Länderspiele des so enttäuschende WM-Jahres in Leipzig. Bis um 22.00 Uhr werden Kapitän Manuel Neuer und dessen Kollegen im Teamhotel in Leipzig erwartet. Am Donnerstag steht ein Test-Länderspiel gegen Russland auf dem Programm. Vier Tage später geht es im letzten Gruppenspiel in der Nations League in Gelsenkirchen gegen die Niederlande. Um den Abstieg aus der Liga A in dem neuen UEFA-Wettbewerb noch zu verhindern, muss die Löw-Auswahl gegen Oranje gewinnen. Holland darf außerdem vorher nicht Frankreich schlagen.

