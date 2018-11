Hoeneß schließt Wintertransfers beim FC Bayern aus

München Uli Hoeneß hat Neuverpflichtungen in der Winterpause beim FC Bayern ausgeschlossen. "Nein, wir werden sicherlich keine Aktivitäten am Transfermarkt machen", sagte der Präsident des Fußball-Rekordmeisters im TV-Sender Sky. Hoeneß erinnerte daran, dass die Verletzten Kingsley Coman und Thiago bald zurückkommen. Die Bayern hatten sich schon vor dieser Saison auf dem Transfermarkt auffallend zurückgehalten und nur Nationalspieler Leon Goretzka neu verpflichtet. Dafür kündigte Hoeneß für 2019 einen Umbau des Kaders an.

