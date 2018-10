Alexander Zverev und Federer in Paris im Achtelfinale

Paris Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in Paris das Achtelfinale erreicht. Nach einem Freilos in der ersten Runde setzte sich der 21-Jährige in der französischen Hauptstadt gegen den Amerikaner Frances Tiafoe mit 6:4, 6:4 durch.

Der gebürtige Hamburger verwandelte bei der mit 5,4 Millionen Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung nach 1:44 Stunden seinen zweiten Matchball. Zverev hatte nur Mitte des zweiten Satzes ein paar Schwierigkeiten, als er plötzlich mit einem Break hinten lag. Doch die deutsche Nummer eins behielt die Ruhe und sicherte sich am Ende ungefährdet das Weiterkommen.

Indes erreichte Roger Federer kampflos im Achtelfinale. Federers Gegner Milos Raonic konnte nicht zur Zweitrunden-Partie antreten. Der Kanadier musste wegen einer Verletzung am rechten Ellenbogen passen. In der ersten Runde hatte Federer, der erstmals seit drei Jahren wieder beim Hallen-Turnier in Paris am Start ist, ein Freilos.