Patrick Beverley (l) von den Los Angeles in Aktion gegen Dennis Schröder von Oklahoma City.

Schröder feiert zweiten Sieg in Folge mit Oklahoma City

Oklahoma City Basketball-Jungstar Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA den zweiten Sieg in Serie gefeiert. Die Thunder gewannen in eigener Halle gegen die Los Angeles Clippers 128:110 (54:67).

Russell Westbrook und Paul George führten ihr Team mit jeweils 32 Punkten zum Heimerfolg. Der 28-jährige George holte zudem zwölf Rebounds. Der 25-jährige Schröder verbuchte 15 Punkte. Bei den Clippers überzeugte Danilo Gallinari mit 27 Punkten. Für Oklahoma City war es der zweite Sieg im sechsten Spiel.

Nachwuchstalent Isaiah Hartenstein kassierte mit den Houston Rockets hingegen die vierte Niederlage nacheinander. Gegen die Portland Trail Blazers zogen die Texaner mit 85:104 (36:51) den Kürzeren.

Rockets-Aufbauspieler Chris Paul war mit 17 Punkten Houstons erfolgreichster Werfer im Spiel. Der 20-jährige Hartenstein blieb ohne Zähler. Portlands Damian Lillard und Jusuf Nurkic erzielten jeweils 22 Punkte.