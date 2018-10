Schwenninger Wild Wings trennen sich von Trainer Cortina

Schwenningen DEL-Schlusslicht Schwenninger Wild Wings hat sich von Trainer Pat Cortina getrennt.

Nach nur zwei Siegen aus bisher 14 Saisonspielen in der Deutschen Eishockey Liga sei der Verein zu dem Schluss gekommen, "einen Impuls setzen zu müssen", sagte der geschäftsführende Gesellschafter Michael Werner in einer Mitteilung vom Dienstag. In den kommenden beiden Spielen gegen die Straubing Tigers und bei den Eisbären Berlin steht Manager Jürgen Rumrich an der Bande. Danach pausiert die DEL zunächst wegen des Deutschland-Cups zehn Tage.

Der frühere Bundestrainer Cortina hatte den Club aus Baden-Württemberg im Sommer 2016 übernommen und in der vergangenen Saison erstmals seit 22 Jahren in die Playoffs geführt. In dieser Spielzeit holten die Wild Wings bisher jedoch erst sieben Punkte.