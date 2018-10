Ohne Yeboah: Hannover überrollt VfL Wolfsburg U19 mit 6:1

Derbe Klatsche für die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg: Mit 1:6 verliert die Mannschaft von Trainer Thomas Reis im A-JuniorenBundesligaspiel bei Hannover 96 – in Abwesenheit ihres besten Torschützen John Yeboah, der beim 3:0-Sieg der Profis gegen Fortuna Düsseldorf 90 Minuten auf der Bank sitzt. Die Niederlage am Fehlen Yeboahs festzumachen, wäre jedoch ungerechtfertigt. „Das passte heute alles irgendwie zur zurückliegenden Trainingswoche. Meine Mannschaft hat in der ersten Halbzeit fast alles vermissen lassen, worauf es in einem solchen Spiel ankommt. So dürfen wir uns nicht präsentieren“, ärgerte sich Reis. Bereits nach einer Halbzeit war die Partie entschieden. Sebastian Soto (2. Minute), dreimal Justin Neiß (9., 26., 28.) und Emre Aytun (37.) schossen 96 mit 5:0 in Führung. VfL-Stürmer Lenn Jastremski erzielte kurz vor dem Pausenpfiff den Ehrentreffer. Ole Pohlmann hatte kurz vorher noch einen Strafstoß verschossen. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der VfL Nachwuchs, ein Treffer wollte aber nicht mehr gelingen. In der 85. Minute stellte Luca Beckenbauer den 6:1-Endstand her. Der VfL rutscht in der Tabelle auf Rang 3.

VfL Wolfsburg U19: A. Brandt – Janke, Sarcevic, Siersleben, Berger – Messeguem, Saracevic – Sommer, König, Pohlmann – Jastremski.