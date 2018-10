Singapur Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber hat ihr zweites Gruppenspiel beim Saisonfinale in Singapur gewonnen und am Freitag die Chance auf den Halbfinaleinzug. Die Wimbledonsiegerin setzte sich gegen US Open-Siegerin Naomi Osaka aus Japan 6:4, 5:7, 6:4 durch. Zwei Tage zuvor hatte die Kielerin gegen die Niederländerin Kiki Bertens verloren. Zum Vorrundenabschluss am Freitag trifft die Nummer zwei der Welt auf die US-Amerikanerin Sloane Stephens.

