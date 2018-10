Der Ha-Ha-Pa-Sturm schlägt zu

Der erste ganz große Schritt in Richtung Viertelfinale ist getan: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg setzten sich am Mittwochabend im Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen den spanischen Meister Atlético Madrid nach anfänglichen Problemen noch klar mit 4:0 (0:0) durch. Gegen die in der...