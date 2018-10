Füchse Berlin ziehen ins Finale der Club-WM in Doha ein

Doha (dpa) – Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat wie im Vorjahr das Finale beim Super Globe erreicht und trifft erneut auf den spanischen Top-Club FC Barcelona.

Der mit einer Wildcard ausgestattete EHF-Pokalsieger bezwang im Halbfinale der inoffiziellen Club-WM in Doha das katarische Gastgeberteam Al Sadd mit 26:20 (11:9). Ein kleines Zwischentief in der ersten Halbzeit überstanden die Füchse unbeschadet. Jacob Holm und Kapitän Hans Lindberg trafen mit jeweils sechs Toren am häufigsten für den Sieger der Jahre 2015 und 2016.

Die Füchse erwischten einen sehr guten Start und führten nach 17 Minute mit 9:2. Doch dann gab es wie so oft in dieser Saison einen Bruch im Füchse-Spiel. Das Team aus dem Wüstenstaat kam wieder näher heran und hatte bis zur Pause den Rückstand bis auf zwei Tore verkürzt.

Die Berliner hatten im zweiten Abschnitt wieder den besseren Start. Als Mattias Zachrisson das 15:10 (32.) gelang, wähnten sich die Füchse auf dem richtigen Weg. Doch Al Sadd ließ sich nicht distanzieren. Die Füchse zogen im weiteren Verlauf indes das Tempo wieder an und kamen im Tempogegenstoß und über den Kreis zu wichtigen Treffern. Bjarki Elisson markierte das 22:16 (50.).

Dieser Vorsprung geriet in den Schlussminuten nicht mehr in Gefahr. Der Final-Sieger erhält umgerechnet rund 400.000 Euro. Der Verlierer darf sich noch über 250.000 Euro freuen.