Tirkkonen schimpft: „Das ist inakzeptabel“

. Déjà-vu für die Grizzlys: Wie am Wochenende zuvor verschliefen sie nach einem guten Auftritt am Freitag am Sonntag die Anfangsphase ihres Auswärtsmatches. Dem 0:2-Rückstand nach sieben Minuten liefen sie fortan hinterher. Ohne Erfolg. Am Ende wurde es peinlich. Durch die desaströse 0:6-Niederlage...