Shanghai Deutschlands Tennis-Ass Alexander Zverev hat beim Turnier in Shanghai das Halbfinale erreicht und sich damit auch für die ATP Finals vom 11. bis 18. November in London qualifiziert. Der 21-Jährige aus Hamburg hatte in seinem Viertelfinal-Match keine Probleme mit dem Briten Kyle Edmund und siegte klar 6:4, 6:4. In der Runde der letzten Vier trifft Zverev an diesem Samstag auf den Wimbledon- und US-Open-Sieger Novak Djokovic aus Serbien oder den Südafrikaner Kevin Anderson.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder