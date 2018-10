Sandhausen Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat Trainer Kenan Kocak mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das teilte der Club, der in der laufenden Saison erst ein Ligaspiel gewinnen konnte, am Montagabend mit. "Leider sind in dieser Saison die verdienten Erfolge ausgeblieben. Daher möchten wir der Mannschaft einen neuen sportlichen Impuls geben", wird Sandhausens Präsident Jürgen Machmeier zitiert. Kocak hatte den SVS im Sommer 2016 übernommen.

