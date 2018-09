Merkel zur EM: Deutschland wird "wunderbarer Gastgeber sein"

Augsburg Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Vergabe der Fußball-Europameisterschaft 2024 an Deutschland begrüßt. "Ich freue mich sehr, dass sich die Vorarbeit gelohnt hat und wir den Zuschlag bekommen haben", sagte die CDU-Chefin am Abend bei einer Veranstaltung der "Augsburger Allgemeinen" in Augsburg. "Ich bin mir ganz sicher, dass Deutschland ein ganz wunderbarer Gastgeber sein wird, und ich drücke die Daumen, dass nicht nur die anderen Mannschaften sondern und auch Deutschland gut spielt."

