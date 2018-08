RB Leipzig trifft in Europa League auf Salzburg

Monaco RB Leipzig hat nach der Last-Minute-Qualifikation den FC Salzburg, Celtic Glasgow und Rosenborg Trondheim als Gruppengegner in der Europa League zugelost bekommen. Das ergab die Auslosung in Monaco. Bayer Leverkusen trifft in der Gruppenphase der Europa League auf den bulgarischen Club Ludogorets Rasgrad, den FC Zürich und AEK Larnaka. DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt spielt gegen Lazio Rom, Vorjahresfinalist Olympique Marseille und Apollon Limassol.