Tennnisprofi Yannick Maden: Von Braunschweig zu den US Open

Anfang Juli spielte Yannick Maden noch beim ATP Challenger Turnier in Braunschweig. Am Dienstag tritt der 28-Jährige bei den US Open in New York gegen den Weltranglisten 17. Lucas Poiulle aus Frankreich an. Der 28-Jährige konnte sich über die Qualifikation in das Hauptfeld des Grand Slam Turniers...