Deutsche Reiter rücken ins Nationenpreis-Finale nach

Dublin Die deutsche Nationalmannschaft der Springreiter darf als Nachrücker am Nationenpreis-Finale teilnehmen. Sportlich hatte sich das Team bei den achten Stationen der Nations-Cup-Serie nicht qualifiziert. Da Japan auf die Teilnahme am Final-Turnier der traditionsreichen Serie freiwillig verzichtet, rückt Deutschland nun als Achter der Qualifikation nach. Geritten wird am ersten Oktoberwochenende in Barcelona. Zuletzt hatte das Team von Bundestrainer Otto Becker 2016 das Nationenpreis-Finale gewonnen.

