Tennisspielerin Kerber kämpft um ersten Wimbledon-Titel

London Angelique Kerber kämpft heute (15.00 Uhr) um ihren ersten Wimbledon-Titel. Die 30-jährige Kielerin trifft wie im Endspiel 2016 auf die US-Amerikanerin Serena Williams und will sich zur ersten deutschen Wimbledonsiegerin seit Steffi Graf 1996 krönen. Vor zwei Jahren unterlag die Schleswig-Holsteinerin beim Rasenturnier in London in einem hochklassigen Endspiel in zwei Sätzen. Seitdem haben sich die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber und die 36-jährige US-Amerikanerin nicht mehr gegenübergestanden.

