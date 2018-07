Labbadias WM-Lehre: Heute üben die VfL-Profis Standards

Wolfsburg. Die VfL-Profis sind in ihre zweite Vorbereitungswoche gestartet, die WM steht in der entscheidenden Woche. Noch vier Partien sind in Russland zu spielen, Wolfsburgs Coach Bruno Labbadia hat schon einige wichtige Erkenntnisse daraus gezogen – und eine geht er am heutigen Dienstag an. Bevor es nach...