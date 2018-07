Alle feiern mit Hauptdarsteller Dennis Schröder

Als Spieler, Trainer und der Betreuertross der Basketball-Nationalmannschaft am Samstag nach sechs Tagen in Braunschweig in Richtung Belgrad aufbrachen, herrschte allseits große Zufriedenheit. Es war der erhoffte fünfte Sieg im fünften Spiel der WM-Qualifikation gelungen, ausver- kaufte Ränge in...