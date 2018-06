Belgien hat sich am letzten Vorrundenspieltag bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland den Sieg in der Gruppe G gesichert. Die Mannschaft gewann in Kaliningrad mit 1:0 gegen den Tabellenzweiten England und trifft nun am Montag im Achtelfinale auf Japan. Die Engländer müssen sich am Dienstag in der K.o.-Runde mit Kolumbien auseinandersetzen. Im zweiten Spiel der Gruppe verlor WM-Neuling Panama mit 1:2 gegen Tunesien.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder