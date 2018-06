Das sagt Schmadtke zum WM-Aus

. Auch Jörg Schmadtke saß vor dem Fernseher, als die deutsche Mannschaft am Mittwoch bei der WM in Russland als Titelverteidiger in der Gruppenphase durch ein 0:2 gegen Südkorea ausschied. Der Geschäftsführer des Bundesligisten VfL Wolfsburg glaubt: „Wir werden jetzt eine Vielzahl an Themen...